Макрон заявил, что ЕС вернет пошлины на украинские продукты при чрезмерном импорте

Президент Франции отметил, что в первом полугодии 2022 года были зафиксированы исторически высокие показатели импорта

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Украинские продукты вновь будут облагаться пошлинами в случае превышения установленных объемов импорта для определенных категорий товаров. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после экстренного саммита ЕС в Брюсселе по помощи Украине.

"Что касается яиц, курицы и сахара - мы получили защитный механизм, учитывая исторические объемы [импорта] в 2022 и 2023 году, - сказал Макрон, отметив, что в первом полугодии 2022 года были зафиксированы исторически высокие показатели. - В случае превышения определенных объемов мы сможем восстановить таможенные пошлины".

Также, по словам Макрона, в ходе встречи лидеров ЕС удалось согласовать "механизм защиты", который будет задействован "в случае потрясений на рынке". Он позволит вмешиваться, когда поступающее с Украины зерно окажется на европейском рынке и "чрезмерно дестабилизирует цены, закупки или создаст нечестную конкуренцию". В то же время президент не уточнил, каким именно образом европейцы планируют вмешиваться в ситуацию и насколько сильно должно украинское зерно повлиять на ситуацию на рынке, чтобы это произошло.

"Да - помощи Украине в контексте конфликта, но нет - созданию условий нечестной конкуренции, которая выгодна нескольким миллиардерам или крупный промышленникам, которые не соблюдают правила", - подчеркнул Макрон.