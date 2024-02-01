Австралийский суд отклонил иск "Русала" с требованием вернуть поставки сырья

Представитель Rio Tinto подчеркнул, что горнодобывающая компания и предприятие Queensland Aluminia Limited "планируют продолжать работать на этой основе до тех пор, пока будут действовать санкции"

СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Федеральный суд Австралии отклонил иск "Русала" к британско-австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto о восстановлении доступа к поставкам сырья с предприятия Queensland Aluminia Limited (QAL). Об этом сообщил представитель Rio Tinto.

"Rio Tinto может подтвердить, что Федеральный суд оставил в силе решение о том, что санкции правительства Австралии в ответ на вторжение России на Украину ограничивают Rio Tinto в поставках бокситов "Русалу" и QAL в переработке бокситов для "Русала" и поставках глинозема "Русалу", - приводит его слова газета The Wall Street Journal. Он также подчеркнул, что "Rio Tinto и QAL планируют продолжать работать на этой основе до тех пор, пока будут действовать санкции".

Газете не удалось связаться с представителем "Русала" для получения комментариев.

Доля Rio Tinto в QAL составляет 80%, "Русала" - 20%.

Санкции Австралии в отношении владельца компании "Ренова" Виктора Вексельберга и предпринимателя Олега Дерипаски (EN+ Group), обладающих активами и акциями австралийских компаний, были введены 18 марта 2022 года. Позднее австралийские власти ввели немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию.