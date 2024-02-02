Генконсул России в Хошимине: возобновление рейсов "Аэрофлота" укрепит связи двух стран

Тимур Садыков обратил внимание на то, что прибрежные курорты южной части Вьетнама пользовались большим спросом у россиян до пандемии

ХАНОЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Возобновление прямых рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот" в Хошимин поможет укрепить связи РФ и Вьетнама. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков.

"Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Хошимином, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению многоплановых связей между Россией и Вьетнамом, позволит нарастить наши обмены в торгово-экономической, научно-технической сферах, взаимодействие в области культуры и, конечно же, восстановить наши прекрасные отношения в сфере туризма", - уверен дипломат.

Он обратил внимание на то, что прибрежные курорты южной части Вьетнама традиционно пользовались большим спросом у россиян до пандемии. Однако даже после снятия всех ограничений два года назад турпоток из РФ до сих пор так и не восстановился, во многом из-за отсутствия удобных прямых авиарейсов между двумя странами. "Теперь, с восстановлением прямого авиасообщения, ситуация изменится, и мы уверены, что поток российских туристов во Вьетнам не только восстановится, но и постепенно превзойдет допандемийные значения", - сказал генконсул, напомнив, что до начала пандемии COVID-19 количество наших соотечественников, отдыхавших во Вьетнаме, превышало 600 тыс. человек в год.

Как сообщили ТАСС в представительстве "Аэрофлота" в Ханое, авиакомпания возобновила регулярное сообщение с Вьетнамом. Полеты будут выполняться два раза в неделю: рейс SU292 Москва - Хошимин будет летать по средам и воскресеньям, а обратный рейс SU293 Хошимин - Москва - по понедельникам и четвергам. С 16 февраля вводится дополнительный рейс по пятницам. Первый после снятия пандемийных ограничений прямой рейс "Аэрофлота" из России во Вьетнам прибыл в Хошимин 1 февраля. Перелет выполнен на самолете Airbus A350.

С момента снятия пандемийных ограничений и до настоящего времени авиасообщение с Вьетнамом осуществлялось только по одному маршруту - в июне прошлого года российская авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять полеты из Иркутска в Ханой на самолете Sukhoi Superjet 100.