Эксперт: РФ и Турция ищут компромиссы для устранения проблем с банковскими операциями

Генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате Алексей Егармин пояснил, что полноценную картину решения вопроса афишировать не будут

АНКАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия и Турция активно ищут компромиссы для преодоления сложностей с банковскими переводами, возникшими из-за беспрецедентного давления со стороны США. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор российско-турецкого делового совета (РТДС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин.

"И на текущее время банковский сектор Турции и России активно ищет компромиссы. Есть видимая часть работы, которая публикуется в СМИ, а есть незаметные переговорные процессы, направленные на преодоление проблем. Уже сейчас банки как-то определяют то, с чем они работают, и то, с чем они работать не смогут, во всяком случае так полноценно, как это было. Полноценной картины решения вопроса мы не увидим. Участники процесса придерживаются концепции: "деньги любят тишину", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее газета Ekonomim сообщила, что проблема денежных переводов из РФ в Турцию решена для некоторых местных секторов, в частности готовой одежды, текстиля, обувного и продовольственного секторов, средства начали поступать через банк Emlak Katilim. 15 января издание писало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Отмечалось, что проблема начала принимать серьезный характер с декабря 2023 года. Тогда многие экспортеры начали жаловаться, что не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил 17 января, что посольство и торгпредство проводят интенсивные контакты с турецкими властями в связи с отказом некоторых турецких банков осуществлять платежи российских хозяйствующих субъектов. По его словам, некоторые банки прямо ссылаются на западные санкции, решение об ужесточении которых было принято в конце декабря 2023 года. Дипломат выразил надежду, что в результате прилагаемых усилий получится найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортеров, продающих товары, не подпадающие под санкции, и их российских партнеров.

Минторг Турции подключился к решению проблем с платежами, которые стали возникать у бизнеса. Продолжаются переговоры о решении проблем с переводами для компаний автомобильного и машиностроительного секторов. Минторг Турции ранее составил список местных компаний, которые имеют проблемы с переводами из РФ.

Российско-турецкий деловой совет впервые был создан в 1988 году при Торгово-промышленной палате СССР, теперь функционирует при ТПП РФ. Цели РТДС - укрепление и развитие деловых связей и торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, содействие установлению взаимовыгодных контактов между российскими и турецкими деловыми кругами.