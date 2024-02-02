Правительство Аргентины сократило предлагаемый список подлежащих приватизации госкомпаний

Из него, в частности, вычеркнули монетный двор, авиастроительное предприятие и компанию, управляющую месторождениями золота и серебра, сообщила газета La Nacion

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Аргентины сократило список государственных компаний, внесенных в законопроект для их приватизации, чтобы добиться принятия документа. Об этом сообщила газета La Nacion.

По ее данным, правительство сократило список с 36 до 27 компаний. Власти, в частности, вычеркнули монетный двор, авиастроительное предприятие и компанию, управляющую месторождениями золота и серебра.

В первой версии законопроекта была 41 госкомпания, однако в процессе переговоров с оппозицией правительство согласилось вычеркнуть ряд пунктов, в том числе нефтегазовую YPF. Кроме того, согласно измененному проекту, оператор геостационарной связи ARSAT, крупнейший государственный банк Banco Naci n и оператор атомных станций Nucleoel trica могут быть приватизированы только частично.

Правительство было вынуждено пойти на эти и другие уступки, чтобы добиться принятия законопроекта. С 31 января он находится на рассмотрении нижней палаты парламента, которая за два дня дискуссий не смогла приступить к голосованию.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря прошлого года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало около половины статей, в том числе касавшихся экономических реформ и ужесточения наказания для протестующих.

Милей, вступивший в должность 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.