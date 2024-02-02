СМИ: в Словакии фермеры готовы присоединиться к протестам против аграрной политики ЕС

Диктуемые ЕС жесткие экологические требования ведут к значительным финансовым потерям фермеров, заявил председатель Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмиль Махо

БРАТИСЛАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Фермеры Словакии при координации с аграриями из других стран Вишеградской группы (региональное объединение в ЕС, состоящее из Словакии, Чехии, Польши и Венгрии) готовы присоединиться к проходящем во Франции и Германии протестам против недостатков сельскохозяйственной политики Евросоюза. Со ссылкой на председателя Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмиля Махо об этом сообщило информационное агентство TASR.

"Словацкие аграрии готовы, если мы скоординируемся с нашими партнерами в Вишеградской группе, выйти на улицы, - сказал Махо. - На улицы выйдут не 50, не 100 и не 200 тракторов. Выйдут сотни тракторов".

Целью протестов, по его словам, будет борьба с бюрократией. В сельскохозяйственном секторе Евросоюза, как он сказал, "так называемая "зеленая" политика должна проводиться с умом" без ущемления интересов фермеров. Против ее недостатков протестуют аграрии во Франции и Германии. Диктуемые ЕС жесткие экологические требования ведут, по словам Махо, к значительным финансовым потерям фермеров. Они также возражают против импорта из-за пределов сообщества некоторых видов сельхозпродукции, которыми могут насытить европейский рынок.