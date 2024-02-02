Чистая прибыль "Самолета" выросла в 2023 году на 23%

Она составила 34,3 млрд рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Девелоперская группа "Самолет" увеличила чистую прибыль на 23% по сравнению с 2022 годом, до 34,3 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на данные управленческой отчетности.

"Выручка компании выросла на 53% год к году и составила 297,4 млрд рублей. <…> Чистая прибыль выросла на 23% и составила 34,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Валовая прибыль девелоперской группы в 2023 году увеличилась на 55% относительно результата 2022 года и достигла 100,4 млрд рублей, добавили в пресс-службе. Скорректированная EBITDA также выросла на 49% год к году, до 71,9 млрд рублей по итогам 2023 года.

Объем продаж первичной недвижимости, по данным компании, запрошлый год увеличился на 47%, до 287,4 млрд рублей и в натуральном выражении достиг почти 1,6 млн кв. м. Средняя цена за квадратный метр жилья, возводимого "Самолетом", выросла в 2023 году на 9% по сравнению с 2022 годом, до 187,3 тыс. рублей.

По словам заместителя генерального директора группы "Самолет" по экономике и финансам Натальи Грозновой, быстрый рост компании "не привел к увеличению долговой нагрузки: по итогам 2023 года соотношение чистый корпоративный долг к EBITDA составило 1,07х, что является очень комфортным уровнем для любой отрасли". "Мы планируем c учетом консолидации ГК МИЦ ускорить темпы роста и по итогам (2024 - прим. ТАСС) года увеличить почти на 70% продажи, до 2,7 млн кв. м, выручку, по управленческой отчетности, - на 68%, до уровня 0,5 трлн рублей и почти удвоить показатель скорректированной EBITDA, до 130 млрд рублей", - процитировали ее в пресс-службе.

Группа компаний "Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики и является крупнейшим по объемам текущего строительства девелопером в РФ, по данным ДОМ.РФ. Акции торгуются на Московской бирже (тикер SMLT). Чистая прибыль группы по МСФО выросла в I полугодии 2023 года до 9,2 млрд рублей.