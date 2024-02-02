Московская компания улучшила процесс продажи через маркетплейсы благодаря нацпроекту

Срок комплектации продукции сократился на 24%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Производитель спецодежды в Москве улучшил процесс продаж через маркетплейсы благодаря национальному проекту "Производительность труда", так, срок комплектации продукции сократился на 24%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Столичная компания "Эталон-спецодежда", производитель спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты, увеличила объемы и скорость поставки товаров на маркетплейсы благодаря нацпроекту "Производительность труда". <...> Благодаря этим мерам срок комплектации товаров для передачи на склады маркетплейсов сократился на 24% - с 69 до 52 часов. Объем поставок вырос на 35% - с 43 до 58 штук на человека в час. Увеличилась и их периодичность - теперь компания доставляет товар в онлайн-магазины пять раз в неделю вместо трех", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что на маркетплейсы приходится более 15% в общем объеме продаж компании, поэтому этот процесс был выбран в качестве пилотного потока нацпроекта. За шесть месяцев сотрудники компании совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы обнаружили и устранили с помощью инструментов бережливого производства 11 проблем, которые препятствовали эффективной организации продаж на маркетплейсах.

В частности, был внедрен почасовой производственный анализ, который помогает оперативно выявлять причины простоев и снижения выработки. Также оптимизирована зона упаковки товаров и внедрено адресное хранение, что позволило сделать более удобным и быстрым поиск товара на складе и более качественно управлять запасами. Полученный на пилотном потоке опыт компания намерена распространить на остальные процессы.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.