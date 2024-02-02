Поступления СПГ в Европу в январе упали до минимума за три месяца

Они составили 10,65 млрд куб. м

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в январе оказались на минимуме с октября 2023 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в январе существенно снизились. По итогам прошедшего месяца они составили 10,65 млрд куб. м, оказавшись на 6% ниже, чем в декабре, и на 6% меньше к прошлому году. Этот показатель стал минимальным с октября 2023 года.

Отбор из ПХГ в 2024 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 41%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем на 28 января. На втором месте с долей в 23% - СПГ, на третьем с 19% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии).

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) составила 7,2%. Это больше, чем поставляется из Великобритании (2%) и Северной Африки (6%).