"Северсталь" в 2023 году нарастила чистую прибыль по МСФО на 79%

Показатель EBITDA увеличился на 22%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Северстали" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года выросла по сравнению с предыдущим годом на 79%, до 193,87 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 22% и составил 262,23 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Выручка компании за отчетный период возросла на 7%, до 728,31 млрд рублей в связи с улучшением продуктовой структуры продаж на фоне роста доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Свободный денежный поток за период сократился на 23%, до 119,97 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA за отчетный период составила 36% против 31% годом ранее.