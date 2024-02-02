"Русал" попросил привлечь Абрамовича к суду с Потаниным

По данным газеты "Коммерсантъ", президент "Норникеля" и его компания могут подать к "Русалу" встречные иски, при этом аналогичные планы есть и у "Русала"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Русал" в рамках иска о взыскании убытков с президента "Норникеля" Владимира Потанина просит привлечь в процесс Романа Абрамовича как третье лицо, следует из документов Высокого суда Лондона, которые есть в распоряжении газеты "Коммерсантъ". Как пояснили ТАСС в "Русале", компания обратилась с ходатайством о присоединении Crispian Investments Limited и Абрамовича в качестве необходимых сторон по делу для рассмотрения исковых требований компании.

"Русал" обратился с ходатайством о присоединении Crispian Investments Limited и Р. А. Абрамовича в качестве необходимых сторон по делу для рассмотрения исковых требований "Русала" к В. О. Потанину и Whiteleave", - прокомментировали в компании документы суда.

Осенью 2022 года "Русал" подал иск в Высокий суд Лондона о защите интересов акционеров "Норникеля" против Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited. По мнению "Русала", под управлением Потанина "Норникель" утратил несколько бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что "Норникель" и его акционеры понесли существенные убытки, размер которых должен определить суд, отмечали в компании.

В "Русале" добавили, что судебный приказ, вынесенный по соглашению сторон, предусматривает дальнейшую приостановку рассмотрения спора между компанией, Потаниным и Whiteleave, чтобы дать возможность ответчикам получить санкционные лицензии и обеспечить юридическое представительство в суде. Абрамович и Потанин находятся в санкционном списке Великобритании с 2022 года.

Абрамович был стороной акционерного соглашения, в нарушении которого "Русал" обвиняет Владимира Потанина. Соглашение в 2012 году подписали акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций), "Русал" (26,39% акций), основным акционером которого на тот момент являлся Олег Дерипаска, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2% акций). Срок действия акционерного соглашения основных владельцев "Норникеля" истек 1 января 2023 года.

По данным газеты "Коммерсантъ", Потанин и его компания могут подать к "Русалу" встречные иски, при этом аналогичные планы есть и у "Русала".