В Югре сообщили о готовности на треть второго моста через Обь

Строительство объекта планируют завершить на год раньше

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты возвели второй мост через реку Обь возле Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе более чем на 33%, сообщается в Telegram-канале департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры.

"Строительство мостового перехода через реку Обь в районе Сургута: работы ведутся в круглосуточном режиме. На сегодняшний день объект выполнен на 33,9%. В соответствии с контрактом завершение строительства запланировано на 2026 год, однако, учитывая опережающие темпы строительства и стабильное финансирование, работы планируется завершить на год раньше срока - в 2025 году", - говорится в сообщении.

Возведение второго моста через Обь в районе Сургута началось в июле 2022 года. Его стоимость оценивалась в сумму более 60 млрд рублей. Из них ранее регион направил более 20 млрд рублей из своего бюджета.

Мостовой переход вошел в пятилетний план дорожного строительства, утвержденный распоряжением правительства в 2022 году. По данным властей, ввод в эксплуатацию нового моста позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузив эксплуатируемый мост через Обь в Сургутском районе, работающий в режиме трехкратной перегрузки, создаст альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств, обеспечит стабильную автотранспортную связь с другими регионами России.