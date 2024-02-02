В Коми планируют построить свинокомплекс за 3 млрд рублей

Как уточнил зампред правительства региона Антон Виноградов, проект рассчитан на 5 тыс. голов

СЫКТЫВКАР, 2 февраля. /ТАСС/. Инвестор намерен построить свинокомплекс с вложениями более чем в 3 млрд рублей на 5 тыс. голов в Республике Коми, сообщил зампред правительства региона Антон Виноградов.

"Провел совещание с инвестором "Сибагро" по реализации инвестиционного проекта по строительству свинокомплекса на 5 тыс. свиноматок. Объем инвестиций в проект - более 3 млрд рублей и порядка 100 рабочих мест", - сообщил Виноградов в своем Telegram-канале.

По его данным, "Сибагро" - крупнейшая компания отрасли, построившая свинокомплексы в Бурятии, Томской, Курской, Белгородской и других областях. Он уточнил, что на встрече обсуждались такие темы, как финансовая модель проекта, земельный участок под него, вопросы технического присоединения к инфраструктуре.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, идет подбор участка и проектирование, конкретные сроки реализации пока не называются.

Ранее глава республики Владимир Уйба сообщал, что на участке в 10 тыс. га планируется построить автоматическое производство полного цикла от выращивания животных и развития племенного свиноводства до производства готовой продукции. Рядом с комплексом планируют запустить производство комбикормов из выращенного в Коми зерна, которое хозяйства успешно выращивают на юге региона.

На сегодня крупнейший в Коми свинокомплекс имеет "Птицефабрика "Зеленецкая", которая помимо птицеводства занимается и свиноводством, поголовье насчитывает около 37 тыс. свиней.