"Автотор" в 2023 году выпустил 38 тыс. автомобилей, снизив план с учетом ситуации на рынке

По данным компании, планы были скорректированы с учетом ситуации на рынке

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" в 2023 году выпустил 38 тыс. автомобилей, что более чем на 20 тыс. единиц меньше первоначального плана. Планы были скорректированы с учетом ситуации на рынке, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"По итогам 2023 года предприятиями "Автотор" было освоено производство 17 моделей автомобилей пяти новых брендов. Объем производства составил 38 тыс. автомобилей. Озвученный в начале 2023 года прогноз 50-70 тыс. автомобилей был скорректирован под влиянием колебаний рынка", - сообщили в пресс-службе.

В 2024 году модельный ряд существенно увеличится. Планируется запуск производства новых моделей автомобилей как с действующими, так и с новыми партнерами, добавили в пресс-службе.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, общий объем выпуска превысил 2,5 млн автомобилей.

В 2021 году в рамках дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту "Автотор" взял на себя обязательства по созданию высоко локализованного производства электромобилей и производств автокомпонентов. В настоящее время компания выпускает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.