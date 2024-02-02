В окрестностях Лиссабона фермеры на тракторах устроили протест

Демонстранты потребовали принять меры для поддержки сельскохозяйственного сектора

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. Фермеры на тракторах проводят акцию протеста в окрестностях Лиссабона с требованием принять меры для поддержки сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, участники манифестации колонной медленно движутся по улицам. В акции задействовано около 90 тракторов. При этом аграрии решили больше не блокировать трассы, которые были перекрыты в рамках протеста днем ранее.

Один из организаторов манифестации заверил, что с правительством Португалии уже было достигнуто соглашение. Договоренности предусматривают, что власти республики вернут фермерам в феврале 35% помощи, которая была сокращена в 2023 году. Кроме того, будет снижена стоимость дизельного топлива для сельскохозяйственного использования.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. В Испании несколько сельскохозяйственных организаций также анонсировали проведение протестов с требованием изменений в политике ЕС.