Минфин 5 марта проведет аукцион по продаже изумрудов из Госфонда

Продавцом изумрудов из Госфонда выступит Гохран России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов России 5 марта проведет аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов из Госфонда. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Министерство финансов Российской Федерации в 10:00 5 марта 2024 года проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов природных обработанных из Госфонда России", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что продавцом изумрудов из Госфонда выступит Гохран России.

Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 1 тыс. рублей (без НДС) в валюте Российской Федерации, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе, уточняется в сообщении.