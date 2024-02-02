Акционеры "Русала" не поддержали избрание в совет директоров независимого кандидата

По результатам голосования "за" это предложение проголосовали 29,07%, "против" - 62,95%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Акционеры "Русала" в ходе внеочередного собрания, на котором рассматривался вопрос о составе совета директоров компании, не утвердили решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров. Это следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

По результатам голосования "за" это предложение проголосовали 29,07%, "против" - 62,95%.

В конце ноября 2023 года "Суал партнерс" - крупнейший миноритарный акционер "Русала" - обратился к алюминиевой компании с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров, чтобы ввести в состав совета директоров независимого кандидата, как предусмотрено акционерным соглашением.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.