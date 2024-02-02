СМИ: всеобщая мобилизация на Украине привела к упадку в сельском хозяйстве

Издание "Страна" отметило, что жители сельской местности более подвержены риску быть призванными в ряды ВСУ, так как их проще найти

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Всеобщая мобилизация на Украине напрямую влияет на сельскохозяйственный сектор экономики страны, ситуация на рынке молока и мяса становится хуже. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

"Во многих селах мужчин трудоспособного возраста осталось очень мало. <...> Из-за этого домохозяйства избавляются от домашнего скота. А так как доля частных хозяйств на украинском рынке молока и мяса традиционно всегда была высокой, уменьшение поголовья уже сказывается и на предложении, и на ценах", - приводит издание слова главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

Авторы статьи пишут, что проводимая на Украине мобилизация особенно серьезно сказывается на ситуации с рабочей силой в селах. Опрошенные эксперты отмечают, что жители сельской местности более подвержены риску быть призванными в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как их проще найти. Также, по словам одного из экспертов, "сельские жители, как показывает практика, менее склонны уклоняться [от мобилизации]".

Отмечается, что нехватка мужчин на аграрных предприятиях и в частных хозяйствах приводит к тому, что люди избавляются от домашнего скота. "Страна" приводит данные, согласно которым поголовье крупного рогатого скота на Украине сократилось на 300 тыс. с начала боевых действий, коров стало меньше на 200 тыс., свиней - на 650 тыс. При этом авторы указывают, что многие животные просто погибли в результате упадка сельского хозяйства.

Издание также обратило внимание, что плачевное состояние молочного и мясного производства на Украине уже привело к ухудшению ситуации с ценами на товары. По данным, на которые ссылается "Страна", летом 2023 года молочное сырье стоило 12 гривен ($0,3) за литр, а уже осенью - 16 гривен ($0,4) за тот же объем. По прогнозам эксперта Пендзина, вся молочная продукция будет прибавлять в цене минимум 2-3% в месяц. Авторы отмечают и перспективы подорожания свинины: к Пасхе цена на мясо может вырасти на 10-15%.

Мобилизация на Украине

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. В ситуации значительных проблем с комплектованием вооруженных сил в Раду был внесен законопроект, резко ужесточающий правила мобилизации. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты.

Законопроект вызвал критику в обществе и разногласия среди парламентариев и 11 января был направлен на доработку. Однако новый вариант, зарегистрированный в парламенте 30 января, содержит большинство жестких норм, предусмотренных первым документом. В частности, мужчинам призывного возраста, находящимся за границей, предлагается оказывать консульские услуги только при наличии военно-учетных документов. Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Документ предполагает возможность ограничения прав уклонистов, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток.