На западе Москвы реконструируют комплекс по производству упаковки

Проект предполагает расширение комплекса и строительство еще трех корпусов общей площадью 17,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Комплекс по производству упаковочной продукции в столичном районе Очаково-Матвеевское может быть расширен, для этого оформлена соответствующая градостроительная документация. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"На участке 2,4 га в районе Очаково-Матвеевское расположен промышленный комплекс площадью 23,2 тыс. кв. м, который специализируется на производстве разных видов упаковки. Проект реконструкции предполагает расширение комплекса и строительство еще трех корпусов общей площадью 17,2 тыс. кв. м", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Она уточнила, что предприятие планирует разместить корпус для производства гибкой упаковки площадью 4,4 тыс. кв. м, корпус для производства упаковки и складирования сырья площадью 9 тыс. кв. м и корпус для производства медицинской упаковки площадью 3,8 тыс. кв. м.

Земельный участок располагается по адресу: ул. Рябиновая, вл. 51А (Западный административный округ). Для реализации проекта внесены изменения в правила землепользования и застройки.

"Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделил компании 100 млн рублей, которые были направлены на расширение парка оборудования и увеличение объемов выпуска упаковки для молока и молочных продуктов. Реконструкция позволит заводу оптимизировать работу и нарастить выпуск продукции в несколько раз", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба.