"Уральские авиалинии" с марта запускают авиарейсы из Екатеринбурга в Пекин

Рейсы в Пекин начнутся с 11 марта, до конца месяца их будут выполнять в понедельник и четверг

ТАСС, 2 февраля. Прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Пекин и обратно запускает авиакомпания "Уральские авиалинии" с 11 марта, следует из расписания, опубликованного на сайте авиакомпании.

Рейсы в Пекин начнутся с 11 марта, до конца месяца их будут выполнять в понедельник и четверг. С апреля в столицу Китая без пересадок можно будет улететь в среду, пятницу, воскресенье. Время в пути в марте составит 5 часов 45 минут, а в апреле - 5 часов 50 минут.

По данным сайта, в марте самолеты будут отправляться в 01:10 (23:10 мск), в Пекин они будут прибывать в 09:55 (04:55 мск). В апреле вылет воздушного судна запланирован на 17:40 (15:40 мск), а посадка в Пекине - на 02:30 (21:30 мск).

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.