Годовое собрание акционеров "Газпрома" пройдет 28 июня

В повестку собрания акционеров войдет, в том числе вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2023 года

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" принял решение провести годовое общее собрание акционеров холдинга 28 июня 2024 года, говорится в сообщении компании.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров "Газпрома" на конец операционного дня 3 июня.

В повестку собрания акционеров войдет, в том числе вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2023 года.

Также совет директоров утвердил список кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию компании.

Предыдущее годовое собрание акционеров "Газпрома" прошло 30 июня 2023 года в заочной форме. Тогда акционеры приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2022 год, а новый состав совета директоров холдинга был утвержден сроком на три года.