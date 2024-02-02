В Москве по льготной программе купили за год более 700 единиц промоборудования

Программа городской поддержки включает льготные инвесткредиты со ставкой в 3% годовых и суммой до 3 млрд рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Производители лекарств, микроэлектроники и продуктов питания в Москве в прошлом году закупили более 700 единиц оборудования по льготной программе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Благодаря льготной программе поддержки промышленности купили больше 700 единиц оборудования в прошлом году. Помощь получают производители микроэлектроники, лекарств, продуктов питания, строительных конструкций и автокомпонентов и другие высокотехнологичные предприятия", - написал Собянин.

По его словам, программа городской поддержки включает льготные инвесткредиты со ставкой в 3% годовых и суммой до 3 млрд рублей на срок до трех лет. На полученные средства можно: построить и реконструировать промышленную инфраструктуру на территории Москвы; закупить новое оборудование; приобрести права на результаты интеллектуальной деятельности.

Помощь от Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в прошлом году получили больше 40 компаний, уточнил мэр.

"Льготное инвесткредитование показывает свою эффективность: на один рубль, выданный по программе, приходится 55 рублей частных инвестиций в экономику города", - подчеркнул Собянин.