Россельхознадзор: выявленные несоответствия в импортных кормах выше, чем в российских

В службе отметили, что в результате лабораторных исследований процент выявленных несоответствий в кормах импортного производства оказался 4,4%, российского - 2,3%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. В результате лабораторных исследований процент выявленных несоответствий в кормах импортного производства выше, чем в российских, сообщил Россельхознадзор.

"Для обеспечения российского рынка качественными и безопасными кормами Службой в 2023 году были проверены корма для непродуктивных животных более 80 российских и 75 иностранных производителей. В результате лабораторных исследований процент выявленных несоответствий в кормах импортного производства оказался выше - 4,4%, чем в российских кормах - 2,3% от исследованных проб", - говорится в сообщении.

При этом в кормах импортного производства наибольший процент несоответствий касался отсутствия компонентов, заявленных на маркировке. Также выявлялись ГМО - около 33%, стронций, мышьяк, глютен в беззерновых кормах и токсичность.

Несоответствия в кормах российских производителей касались показателей качества. Так, было выявлено превышение азота, сырого протеина и сырого жира. Также выявлялись единичные случаи несоответствия кормов заявленному составу: отсутствие компонентов, заявленных на маркировке, токсичность и превышение допустимого уровня марганца, меди и цинка.

"Россельхознадзором в отношении предприятий, у которых выявлены нарушения, принимаются идентичные меры, в том числе ограничительные, как для российских, так и для иностранных производителей", - подчеркнули в ведомстве.