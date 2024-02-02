Болгария заявила о готовности пяти компаний построить новые энергоблоки на АЭС "Козлодуй"

Кандидаты должны, в частности, иметь финансовый оборот в размере не менее $6 млрд за период с 2018 по 2022 год, отметили в Минэнерго страны

СОФИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Пять компаний подали заявки для участия в строительстве седьмого и восьмого энергоблоков АЭС "Козлодуй" в Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны на официальном сайте.

"Срок подачи заявок истек 2 февраля. Комиссия начнет рассматривать соответствующую документацию в начале следующей недели. Кандидаты должны продемонстрировать опыт строительства и ввода в эксплуатацию минимум двух атомных энергоблоков или обеспечить за последние 15 лет поставку и установку оборудования для двух энергоблоков, а также иметь финансовый оборот в размере не менее $6 млрд за период с 2018 по 2022 год", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Болгарии одобрило проект соглашения с США о сотрудничестве в строительстве на территории АЭС "Козлодуй" двух новых ядерных реакторов по американской технологии АР1000 (американский двухконтурный ядерный реактор поколения III+, разработанный компанией Westinghouse), это соглашение должно быть ратифицировано болгарским парламентом. Министр энергетики Румен Радев в свою очередь заявил, что стоит задача иметь к 2034 году подключенный к сети и работающий седьмой энергоблок АЭС, а еще через два-три года - восьмой энергоблок.

В январе 2023 года депутаты парламента обязали болгарский кабмин провести переговоры с правительством США о возможности заключения межправительственного соглашения о строительстве новых ядерных реакторов по технологии АР1000 . Депутаты подчеркнули необходимость развития атомной энергетики, утверждая, что геополитическая ситуация не позволяет рассчитывать на сотрудничество с Росатомом в вопросе строительства АЭС "Белене", на которую Болгария потратила около €1,5 млрд.