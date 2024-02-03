Бразилия побила свой рекорд по суточной добыче нефти и газа в 2023 году

Впервые производство превысило уровень в 4 млн баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте, сообщило правительственное Национальное нефтяное агентство южноамериканской страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 февраля. /ТАСС/. Бразилия достигла в 2023 году рекордного среднего показателя добычи нефти и газа в сутки. Об этом в пятницу сообщило правительственное Национальное нефтяное агентство южноамериканской страны.

"Впервые в 2023 году производство превысило уровень в 4 млн баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте", - говорится в сообщении. По данным ведомства, этот показатель более чем на 11% превышает предыдущий рекорд, установленный в 2022 году.

Также были побиты рекорды по добыче в каждой из категорий углеводородов - нефти в объеме 3,4 млн баррелей в сутки и природного газа на уровне 150 млн куб. м в сутки.

В наиболее перспективном глубоководном шельфовом месторождении Бразилии также зафиксирован абсолютный рекорд добычи - 3,3 млн баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте, что составляет более 75% от всей добычи в стране, отмечает агентство.