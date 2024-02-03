Мадуро призвал инвесторов финансировать нефтегазовую отрасль Венесуэлы

Венесуэльский президент напомнил, что Боливарианская Республика занимает первое место в мире по разведанным запасам нефти

КАРАКАС, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал зарубежных инвесторов принять участие в финансировании нефтегазовой промышленности южноамериканской страны.

"Я говорю инвесторам мира: не проспите, вы можете потерять нефтяные и газовые блоки, готовые к разработке и эксплуатации", - заявил он в пятницу при посещении правительственной выставки, посвященной 25-летию Боливарианской революции и прихода к власти президента Уго Чавеса.

"Здесь мы будем инвестировать, производить и действовать по принципу "выигрывают обе стороны", - отметил Мадуро, подчеркнув, что "все компании, которые инвестировали и работают в Венесуэле, достигли успехов".

Мадуро напомнил, что Венесуэла занимает первое место в мире по разведанным запасам нефти. "Заканчивается сертификация месторождений природного газа, которая выведет Венесуэлу на четвертое место в мире по этому показателю", - указал президент при посещении стенда государственной нефтегазовой компании PDVSA.

"Мы ждем с открытыми объятьями все страны, которые хотят инвестировать", - заявил в свою очередь министр нефтяной промышленности и президент PDVSA Педро Тельечеа.