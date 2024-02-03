Молдавия обеспечит газом Приднестровье в случае прекращение его транзита через Украину

Непризнанной республике необходимо будет изыскать средства для оплаты поставок, заявил председатель парламента и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу

КИШИНЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Молдавия сможет обеспечить газом Приднестровье в случае прекращение его транзита через Украину, однако непризнанной республике необходимо будет изыскать средства для оплаты поставок. Об этом заявил в интервью телеканалу Rlive председатель парламента и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу, комментируя решение Украины не продлевать контракт на транзит российского газа.

"Что будет с газом после 31 декабря 2024 года? Им нужно привыкать к идее, что за газ нужно платить. <…> Даже если в экстренной ситуации не будет транзита с востока, с территории Украины, потому что это не от нас зависит <…> мы найдем объемы, у нас есть источники. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить газом и левый берег", - заверил Гросу.

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. В декабре 2022 года правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ продолжает поступать в Приднестровье. Переживающая экономический кризис непризнанная республика не рассчитывается за поставки, долг накапливает на своем балансе российско-молдавская газораспределительная компания "Молдовагаз".