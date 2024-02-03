В ЛНР в 2024 году намерены отремонтировать три ж/д моста, поврежденных обстрелами ВСУ

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты в 2024 году отремонтируют в Луганской Народной Республике три железнодорожных моста, поврежденных ракетными ударами со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник луганского филиала "Железных дорог Новороссии" Денис Пашков.

"На 2024 год запланирован капитальный ремонт почти 13 км верхнего строения пути, будут проводиться строительно-монтажные работы по восстановлению трех мостов, поврежденных ракетными ударами во время боевых действий", - сказал он.

31 мая 2023 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединило железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Новое предприятие отнесено к ведению Росжелдора, его головной офис расположен в Донецке.