Участники ярмарки "Сделано в России" в КНР ожидают значительный рост продаж

Первый замуправляющего директора крупнейшего российского кондитерского холдинга "Объединенные Кондитеры" Сергей Селезнев отметил, что Китай входит по объему продаж в тройку крупнейших экспортных рынков компании

ШЭНЬЯН /Китай/, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Российский бизнес, участвующий в первой выставке "Сделано в России" в северо-восточной китайской провинции Ляонин, ожидает увеличения объемов сбыта своей продукции в КНР. Об этом представители компаний рассказали корреспонденту ТАСС в ходе ярмарки-фестиваля.

"Мы начали работать с Китаем в 2010 году, а в 2019 году открыли уже полноценное представительство, - рассказал ТАСС первый заместитель управляющего директора крупнейшего российского кондитерского холдинга "Объединенные Кондитеры" Сергей Селезнев. - За время работы представительства к 2023 году объемы отгрузок выросли в 25 раз. В 2023 году рост отгрузок в Китае вырос в 1,5 раза. Поэтому мы видим очень хорошие перспективы. Мы планируем в 2024 году вырасти в Китае в два раза по отношению к результату 2023 года". По его словам, Китай входит по объему продаж в тройку крупнейших экспортных рынков компании.

Российский агрохолдинг "Эконива" в 2023 году поставлял в Китай в среднем 100 тонн молока в месяц, рассказал представитель компании в КНР Евгений Замыцкий. "Наши планы - увеличить продажи минимум в три раза, мы хотим попасть именно в сегмент HoReCa (отели, рестораны, кофейни), и сейчас обсуждаем возможное сотрудничество с крупными китайскими кофейнями, чтобы наше молоко использовалось для таких напитков, как капучино и латте. Также мы стремимся попасть в сети молочного чая, которые очень популярны в Китае", - рассказал представитель компании.

Потенциал в рынке Китая видят не только крупные агрохолдинги, но и малый и средний бизнес. Так, петербургский производитель шоколада Amazing Cacao, бронзовый призер международного конкурса World International Chocolate Awards 2019, также планирует кратно увеличить отгрузки в КНР в 2023 году. "В прошлом году мы поставили порядка 15 тыс. плиток шоколада. В этом году мы уже отгрузили порядка 20 тыс., наш план на год - 100 тыс. плиток", - рассказала генеральный директор компании Ольга Яровикова. По ее словам, у компании "хорошо охвачен регион от Шанхая и южнее". "Например, в Гуанчжоу есть сеть ресторанов, которая работает с нашим шоколадом, и сейчас мы хотим развить продажи на северо-востоке Китая", - отметила она.

Российские компании, которые недавно вышли на Китай, воодушевлены емкостью местного рынка и рассчитывают на активный рост продаж в ближайшей перспективе. Коммерческий директор ООО "Объединение "Гжель" Сергей Генералов рассказал, что компания начала поставки в Китай в 2023 году. "Китайский потребитель со своей врожденной любовью к фарфору очень позитивно воспринимает наши дизайны и формы, - сказал он. - На 2024 год у нас очень амбициозные планы, мы планируем представить нашу продукцию на ключевых онлайн-площадках Китая и в дальнейшем через год начать розничные продажи, чтобы быть доступными для потребителей и в офлайн-формате".

"Сделано в России"

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходит с 27 января по 4 февраля в китайских городах Шэньян и Далянь, принимают участие более 150 компаний из 41 региона России. Они представили почти 1,5 тысячи наименований товаров: от мороженого и морепродуктов до зерна и алкогольных напитков. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".

Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле. Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.