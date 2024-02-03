В Омской области ввели меру поддержки для производителей льна

Она будет предоставляться для финансового обеспечения затрат на 1 га планируемой аграриями посевной площади

ОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области ввели меру поддержки для сельхозпроизводителей, выращивающих лен-долгунец, который регион поставляет в другие субъекты РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Лен-долгунец - травянистое растение, из него получают очень крепкое натуральное волокно, добываемое из стеблей растений. Также из семян льна получают масло, которое, помимо пищевой промышленности, используется в технических целях для производства масел, олифы.

"Приняли решение выдавать субсидию местным производителям льна-долгунца. Предусмотрели в бюджете на эти цели в рамках концепции развития наших северных районов порядка 40 млн рублей. Выращивают лен-долгунец у нас в регионе около 10 производителей в Большеуковском, Знаменском и Муромцевском районах. Продукция льноводов области поставляется не только на местные фабрики, но и на предприятия Новосибирской, Курской и Нижегородской областей. Направление важное - будем поддерживать", - написал Хоценко.

Поддержка будет предоставляться для финансового обеспечения затрат на 1 га планируемой аграриями посевной площади. В этом году производители планируют засеять 5,3 тыс. га. Главное условие для получения поддержки - обязательное применение удобрений при производстве льна-долгунца, отмечается в сообщении.