Сийярто назвал несерьезными попытки ЕС ввести новые санкции против России

По словам главы МИД Венгрии, Евросоюзу пора осознать, что политика санкций полностью провалилась

БУДАПЕШТ, 3 февраля. /ТАСС/. Попытки Евросоюза ввести новые санкции против России выглядят просто несерьезно, поскольку предыдущие явно провалились. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Он напомнил, что Еврокомиссия готовит сейчас очередной, уже 13-й, пакет санкций против России, однако сделать это нелегко, поскольку ограничения затронули уже едва ли не все отрасли российской промышленности и финансов. По его словам, "надо приложить очень серьезные усилия, чтобы найти организации, отрасли промышленности или отдельных лиц, которые не включены в санкционный список или чьи семьи не включены в санкционный список". "Думаю, что эти усилия делают политику санкций, которая уже провалилась, просто несерьезной, потому что здесь они явно хотят собрать демонстрационный пакет", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.

"Им пора осознать, что политика санкций полностью провалилась и что Европейский союз не следует представлять в более легкомысленном свете, чем это абсолютно необходимо", - добавил министр.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества и готовились к обсуждению 3 февраля на совещании министров. Речь идет о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах борьбы с обходом рестрикций. Впоследствии представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.