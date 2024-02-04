4 февраля, 06:35

В ДНР начали разрабатывать оборудование для шахт Кузбасса

Как сообщил директор института комплексной механизации шахт "Донуглемаш" Иван Косарев, "сейчас уже завершается работа по проектировке секций крепи для определенных шахт по программе импортозамещения"

ДОНЕЦК, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые донецкого института комплексной механизации шахт "Донуглемаш" начали разработку оборудования для шахт Кузбасса в рамках импортозамещения. Об этом ТАСС сообщил директор института Иван Косарев.

"В связи с глобальными санкциями на шахты Кузбасса поставки оборудования и запчастей прекращены. Это коснулось комбайнов и механизированных крепей, предназначенных для крепления выработанного пространства и предотвращения обрушения пород кровли в выработанное пространство. По техническим заданиям, полученным от Минпромторга России, были разработаны исходные данные для проектирования крепей от 2 до 6 м, а в Кузбассе мы получили конкретное техзадание на отработку пластов [угольных] 4,1 м. И сейчас уже завершается работа по проектировке секций крепи для определенных шахт по программе импортозамещения", - сказал Косарев.

Он уточнил, что институт будет заниматься разработкой шахтного оборудования, включая очистные комбайны не только для Кузбасса, но и Донбасса. 

Теги:
РоссияКемеровская областьДНР