Кабмин упростил допуск транспортных компаний к международным автоперевозкам

С 1 сентября 2024 года срок предоставления госуслуги сократится с 20 до 5 рабочих дней

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство упростило процедуру допуска отечественных компаний к международным автоперевозкам. Процедура сократится с 20 до 5 рабочих дней, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"С 1 сентября 2024 года срок предоставления госуслуги по допуску отечественных транспортных компаний к международным автоперевозкам сократится с 20 до 5 рабочих дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также сократится число предоставляемых документов для получения допуска.

"В зависимости от требований, предъявляемых к перевозчикам тех или иных грузов, транспортные компании смогут отправлять в Ространснадзор от одного до трех документов. Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия", - уточняется в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что решение даст возможность снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли.