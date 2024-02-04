Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с поставками эквадорских гвоздик через страны ЕС

Как сообщили в ведомстве, в адрес уполномоченных органов Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы направили обращения с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию этих растений в связи с выявлением в них западного цветочного трипса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с поставками в Россию эквадорских гвоздик через страны Европейского союза (Нидерланды, Германия, Латвия, Литва). В адрес уполномоченных органов этих стран направлены обращения с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик в связи с выявлением в них западного цветочного трипса, сообщило ведомство.

"Россельхознадзор обеспокоен участившимися случаями нарушения фитосанитарных требований ЕЭАС при поставках срезанных цветов эквадорского происхождения в связи с выявлением в них западного (калифорнийского) цветочного трипса. Принимая во внимание, что наибольшее количество обнаружений карантинных объектов выявляется в цветочной продукции происхождением из Эквадора, поступающей на территорию России через страны Европейского союза (Нидерланды, Германия, Латвия, Литва), российской службой направлены соответствующие обращения в адрес уполномоченных органов данных стран с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, Россельхознадзор не вводил запрет на ввоз в Россию эквадорских гвоздик из Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы, а направил обращения в адрес уполномоченных органов этих стран с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик.

В сообщении ведомства также указывается, что при продолжении поставок зараженных цветов в Россию указанными странами, Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер в отношении других видов цветов.

В пятницу ведомство сообщало, что Россельхознадзор также обеспокоен ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическими выявлениями в них опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.