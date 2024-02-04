Собянин: инновационная инфраструктура Москвы выросла на четверть за пять лет

В 2023 году в городе появилась 51 новая инновационная площадка

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 50 инновационных площадок появилось в Москве в 2023 году. За последние пять лет инновационная инфраструктура города выросла на четверть, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Технопарки, кластер "Ломоносов", многочисленные площадки для пилотного тестирования: инновационная инфраструктура столицы увеличилась на четверть за пять лет. Только в прошлом году в Москве появилась 51 новая инновационная площадка", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал, что в кластере "Ломоносов" ученые, студенты и молодые предприниматели создают инновации, находят партнеров и инвесторов для своих проектов. Резидентами площадки являются 60 компаний из сферы беспилотного транспорта, робототехники, биомедицины и нанотехнологий, экологии и геономии.

Также в Москве функционирует центр ассистивных технологий "Феникс" - пространство для создания и тестирования изобретений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Площадка объединяет город, разработчиков и пилотов-тестировщиков решений.

В тексте Собянин отметил и площадки программы пилотного тестирования инноваций - это больницы, реабилитационные центры, школы, университеты, строительные площадки, парки и другие пространства. По его словам, они тестируют инновационные решения, созданные отечественными технологическими компаниями. В 2023 году к программе присоединились 43 площадки.

Мэр рассказал, что в Москве инновационные и производственные площадки могут получить статус технопарка. Он позволяет получить разные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю. В 2023 году такой статус присвоили шести производственным площадкам.