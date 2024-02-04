Посол Белоруссии заявил о планах с РФ снижать цену на газ для республики после 2026 года

Дмитрий Крутой отметил, что "в течение года фактически после достижения газовых договоренностей заработает объединенный энергетический рынок"

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия планируют после 2026 года снизить стоимость российского природного газа для белорусского рынка. Об этом, комментируя итоги состоявшегося в конце января заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.

"Объединенные энергетические рынки. Для Беларуси сохраняется самая низкая цена на [российский] природный газ, которая в четыре раза на сегодняшний момент ниже, допустим, уровня европейских стран. Но на сегодняшний момент она, если переводить в российские рубли, выше уровня российского рынка. Поэтому в основных направлениях [развития интеграции Белоруссии и России на 2024-2026 годы] зафиксировано, что после 2026 года мы будем продолжать снижение от той точки, о которой договорились президенты, к сближению цены газа именно в российских рублях для создания вот этих равных условий, о которых мы всегда говорим", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь-1".

По словам Крутого, "в течение года фактически после достижения газовых договоренностей заработает объединенный энергетический рынок". "Понятно, что эти два рынка очень тесно увязаны, и фактически программа энергетического рынка и в оптовой части, и в части розничной торговли электроэнергией на сегодняшний день согласована, там просто небольшие штрихи еще остались. Поэтому газовый и электроэнергетический блок, можно сказать, на сегодняшний день решены", - заявил дипломат.

В декабре 2022 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года. Со своей стороны глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года ($128,5 за 1 000 куб. м) с расчетом в российских рублях.