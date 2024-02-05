Пострадавший из-за обстрелов бизнес в Шебекино получит 250 млн рублей

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, власти примут меры для того, чтобы обеспечить выдачу средств всем пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса

ТАСС, 5 февраля. Власти Белгородской области выплатят 250 млн рублей из резервного фонда регионального правительства представителям малого и среднего бизнеса Шебекинского округа, пострадавшим в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.

"С сегодняшнего дня начинается первый этап выдачи денежных средств из резервного фонда правительства Белгородской области малому и среднему бизнесу Шебекинского округа, пострадавшего от событий середины лета 2023 года. 122 предпринимателя получат 250 млн рублей", - написал Гладков.

По словам губернатора, власти примут меры для того, чтобы обеспечить выдачу средств всем пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.