"Яндекс" сохранит активы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов

Компания предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Об этом сообщили в компании.

"Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. "Яндекс" предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

Менеджеры "Яндекса" сохранят управление компанией и право принятия ключевых решений, для этого создан "Фонд менеджеров". "Команда менеджеров "Яндекса" сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого создан "Фонд менеджеров", который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров", - говорится в сообщении. В числе таких вопросов - существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в уставе.

Также "Фонд менеджеров" сможет номинировать 2 из 10 членов будущего совета директоров МКАО "Яндекс".