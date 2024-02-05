FT: горнодобывающий стартап KoBold Metals открыл крупнейшее месторождение меди в Замбии

По оценке экспертов, в случае успешной реализации проекта ежегодное производство меди в этой стране к 2032 году составит 3 млн тонн

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Калифорнийский горнодобывающий стартап KoBold Metals, поддерживаемый основателем корпорации Microsoft Биллом Гейтсом и основателем корпорации интернет-торговли Amazon Джеффом Безосом, открыл крупнейшее месторождение меди в Замбии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Согласно заявлению KoBold Metals, обнаруженное им медное месторождение Мингомба в северной провинции Коппербелт станет "одним из самых крупных рудников по добыче меди". "Мы использовали в течение года самое большое число буровых установок на юге Африке", - приводит издание слова основателя и президента стартапа Джоша Голдмана.

В случае успешной реализации проекта ежегодное производство меди в африканской стране к 2032 году, по оценке экспертов, утроится и составит 3 млн тонн.

Месторождение открыто в то время, когда правительство США, по данным FT, начало предпринимать активные шаги "по развитию инфраструктуры в Африке, пытаясь конкурировать с Китаем [в сфере] контроля над полезными ископаемыми, которые имеют решающее значение для обороны, возобновляемых источников энергии и электромобилей".

Активы компании KoBold Metals, занимающейся добычей полезных ископаемых с помощью искусственного интеллекта, оцениваются в $1,15 млрд.