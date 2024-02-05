Минсельхоз не видит необходимости в докапитализации "Росагролизинга" и Россельхозбанка

Как отметила замглавы ведомства Елена Фастова, в последние годы они очень активно развиваются

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России в настоящее время не видит необходимости в докапитализации "Росагролизинга" и Россельхозбанка, так как в последние годы они очень активно развиваются. Об этом журналистам заявила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

"В 2023 году у нас не было никакой докапитализации ("Росагролизинга" и Россельхозбанка - прим. ТАСС), мне кажется, и в 2022 году не было. В последние годы компании очень активно развиваются. "Росагролизинг" лидер на рынке - 30% рынка сельхозтехники у него, даже 50% по некоторым позициям. Мы не видим необходимости в докапитализации", - сказала Фастова.

"Мы набрали темпы по льготному лизингу, и нам нужно будет увеличивать поддержку именно в этом направлении. Здесь у нас стоит необходимость", - отметила она.

По словам Фастовой, вопрос докапитализации этих компаний не обсуждался. "Я надеюсь, что мы пройдем этот год без этого", - добавила она.

В 2020 году уставный капитал "Росагролизинга" был увеличен на 6 млрд рублей. Это решение было направлено на ускорение темпов обновления парка сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, и снижение финансовой нагрузки на лизингополучателей. Кроме того, в 2020 году правительство РФ докапитализировало Россельхозбанк на 10,5 млрд рублей путем приобретения дополнительного выпуска акций банка.

В декабре 2020 года замминистра в ходе онлайн конференции сообщила, что правительство России не планирует в 2021 году докапитализировать "Росагролизинг" и Россельхозбанк.