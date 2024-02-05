Господдержка российского АПК в 2023 году составила 540 млрд рублей

Заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова уточнила, что на госпрограмму развития сельского хозяйства было направлено 442,5 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Государственная поддержка агропромышленного комплекса России по итогам 2023 года составила 540 млрд рублей, в 2024 году она будет не ниже. Об этом журналистам сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

"В 2023 году у нас был максимальный бюджет. Мы закончили его с 540 млрд рублей - общая поддержка по трем госпрограммам. Если говорить про 2024 год, то мы сохранили поддержку на уровне 529,3 млрд рублей, немного ниже, но, как и в прошлом году. У нас есть договоренность с Минфином, что все поступающие дополнительные доходы идут как дополнительное финансирование. Поэтому мы считаем, что поддержка будет выше и сохраним ее не ниже уровня 2023 года", - сказала она.

Фастова уточнила, что в 2023 году на госпрограмму развития сельского хозяйства было направлено 442,5 млрд рублей, на госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" - 63,7 млрд рублей, на госпрограмму "Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации" - 34 млрд рублей.

Говоря о распределении государственной поддержки по госпрограммам в 2024 году, она указала, что на госпрограмму развития сельского хозяйства направлено 420 млрд рублей, на госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" - 68,5 млрд рублей (на 10% выше, чем в 2023 году) и на госпрограмму "Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации" - 40,7 млрд рублей (+20%).