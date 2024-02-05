СМИ: конфискация Западом активов РФ создаст катастрофический прецедент

Как пишет газета Global Times, некоторые политики на Западе полагают, что замороженные российские активы могут быть использованы для поддержки и вооружения Украины

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Конфискация западными странами суверенного долга РФ на $300 млрд может привести к катастрофическим последствиям для мировой финансовой системы, в числе которых отказ от расчетов в долларах и евро со стороны незападных стран. Такое мнение приводится в редакционной колонке газеты Global Times (GT).

Некоторые политики на Западе полагают, что замороженные российские активы могут быть использованы для поддержки и вооружения Украины, но те, кто действительно разбирается в мировой финансовой системе, понимают, что этот шаг приведет к катастрофическому результату, пишет издание. "Это не только осложнит проблемы между Россией и Украиной, но и приведет к тяжелым последствиям для международной финансовой системы", - считают авторы статьи.

Независимо от того, как Запад оправдывает конфискацию суверенных активов России, изменяя свои законы и правила, важно то, как инвесторы и страны, которые также покупают долги США и ЕС, воспринимают эту проблему, пишет Global Times.

Прецедент с конфискацией российских активов может привести к тому, что незападные страны будут избегать доллар и евро в торговых расчетах, а также отказываться от западных государственных облигаций. "В этой сложной международной обстановке никто не будет знать, не конфискует ли однажды Запад их суверенные активы, - говорится в колонке. - Более того, контрмеры России могут также вызвать шок на мировых финансовых рынках".

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. По данным источников агентства Reuters, руководство ЕС считает, что сообщество вряд ли сможет конфисковать замороженные в Европе российские активы, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации российских активов. Как он отметил, РФ "не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".