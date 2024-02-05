Fesco, Минтранс Татарстана и УК "Альянс" договорились о развитии контейнерного терминала

Терминал должен стать одним из ключевых хабов для консолидации контейнерных грузов, доставляемых как по ж/д на станцию Свияжск, так и по Волге в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Fesco, Минтранс Татарстана и УК "Альянс" договорились о совместном развитии контейнерного терминала на базе Свияжского логистического центра. Об этом сообщила транспортная группа Fesco.

"Транспортная группа Fesco, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, а также управляющая компания "Альянс" договорились о совместном развитии тылового контейнерного терминала в индустриальном парке "Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр", -говорится в сообщении.

Трехсторонеее соглашение было подписано в Казани гендиректором "ТГ-Терминал" (входит в Fesco) Максимом Страховым, министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фаритом Ханифовым и гендиректором УК "Альянс" (под ее управлением находится СММЛЦ) Дамиром Мадьяровым, отметили в компании.

Документ направлен на установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества для создания современного логистического терминала. Он должен стать одним из ключевых хабов для консолидации контейнерных грузов, доставляемых как по железной дороге на станцию Свияжск, так и по Волге в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг". Fesco также планирует использовать инфраструктуру речного терминала СММЛЦ, добавили в транспортной группе.