Выручка сети клиник "Мать и дитя" в IV квартале выросла на 20,6%

Она составила 7,98 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Выручка группы компаний MD Medical, управляющей сетью клиник "Мать и дитя", в четвертом квартале 2023 года выросла на 20,6% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года - до 7,984 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сопоставимая выручка группы увеличилась на 18,8% в годовом выражении. Выручка региональных госпиталей повысилась на 17,9% - до 2,073 млрд рублей, подобная динамика зафиксирована "благодаря значительному росту загрузки коечного фонда госпиталей, росту числа посещений и родов". Выручка амбулаторных клиник в регионах выросла на 27%, до 1,096 млрд рублей.

Выручка московских госпиталей увеличилась на 21,6% - до 3,992 млрд рублей, это произошло "в основном благодаря росту выручки от посещаемости госпиталей и проведения циклов ЭКО". Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области повысилась на 14,6% - до 810 млн рублей. Количество амбулаторных посещений в четвертом квартале выросло на 19% в годовом выражении, до 602,59 тыс., количество принятых родов - на 25,6%, до 2,579 тыс.

Общая выручка группы в 2023 году увеличилась на 9,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 27,631 млрд рублей. Сопоставимая выручка повысилась на 8,5%. Выручка региональных госпиталей в прошлом году увеличилась на 15,5% - до 7,514 млрд рубля, выручка амбулаторных клиник в регионах - на 23,6%, до 3,78 млрд рублей.

Выручка московских госпиталей за год повысилась на 3,1% - до 13,419 млрд рублей, амбулаторных клиник в Москве и Московской области - на 9,7% - до 2,885 млрд рублей. Количество амбулаторных посещений увеличилось на 11,4% в годовом выражении и составило 2,123 млн, количество принятых родов возросло на 15,3%, до 9,891 тыс.

Долг и капзатраты

Долг группы, полностью представленный обязательствами по аренде и лизингу, по состоянию на 31 декабря 2023 года увеличился на 20 млн рублей по сравнению с 30 сентября прошлого года - до 876 млн рублей. Размер денежных средств вырос на 2,385 млрд рублей и достиг 9,894 млрд рублей.

Общий объем капитальных затрат в четвертом квартале по сравнению с октябрем - декабрем 2022 года вырос на 316 млн рублей - до 486 млн рублей. Основную долю капитальных затрат составляет госпитальный сегмент (70%). Общий объем инвестиций в 2023 году составил 3,58 млрд рублей.

"Мы находимся на завершающем этапе процесса редомициляции компании в Российскую Федерацию и рассчитываем завершить этот процесс в начале второго квартала 2024 года. Это позволит нам возобновить выплату дивидендов, согласно новой дивидендной политике до 100% чистой прибыли компании, включая накопленную за прошедшие отчетные периоды", - отметил гендиректор MD Medical Марк Курцер, слова которого приводятся в релизе.

О компании

Группа компаний MD Medical - один из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 55 медицинских учреждений, включая 11 многопрофильных госпиталей и 44 амбулаторные клиники с присутствием на территории 27 регионов России.