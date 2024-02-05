Лукашенко предложил организовать прямые поставки в Белоруссию морепродуктов с Камчатки

Президент республики предложил проработать схему поставок без "ненужных посредников"

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил организовать прямые поставки в республику рыбы и морепродуктов из Камчатского края.

"Камчатский край славен своими уникальными морскими богатствами, рыбными богатствами. <...> Нам хотелось бы, чтобы мы попробовали все-таки поставлять от вас эту продукцию. У нас в этом плане большой дефицит, поэтому было бы очень выгодно", - сказал он на встрече в Минске с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Лукашенко предложил проработать схему поставок без "ненужных посредников".

По словам президента, перспективной моделью развития сотрудничества с российским регионом может выступить создание в Белоруссии перерабатывающих производств камчатских производителей. Лукашенко заверил, что Белоруссия готова предоставить благоприятные льготные и преференциальные режимы с уже созданной государством инфраструктурой в свободных экономических зонах. Он отметил, что в стране существует большая сеть торгово-логистических комплексов, оборудованных всем необходимым, включая подъездные пути, условия для хранения и сортировки товаров.

Лукашенко также предложил рассмотреть варианты задействования белорусских специалистов в проекте по строительству Пенжинской приливной электростанции в Охотском море, а также заявил о готовности Белоруссии предоставить оборудование для сельскохозяйственных комплексов молочнотоварных ферм, создать которые предполагается в рамках планов по увеличению самообеспеченности Камчатки молоком и мясом.

По данным белорусской стороны, в январе - ноябре 2023 года товарооборот республики и российского региона увеличился на 76% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив $2 млн. При этом белорусский экспорт в Камчатский край вырос на 20,5%, а импорт из региона - в 64 раза.