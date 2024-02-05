Правительство ФРГ согласовало стратегию строительства газовых водородных электростанций

По данным NTV, стратегия призвана создать основу для инвестиций "в современные, очень гибкие и экологически чистые электростанции", которые в дальнейшем могут быть переоборудованы для работы на водороде

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Правящая в Германии коалиция "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Свободная демократическая партия) достигла соглашения о стратегии по строительству газовых электростанций, работающих на водороде. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его информации, канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и глава Минфина Кристиан Линднер "согласовали основные элементы стратегии [по развитию] электростанций, а также спецификации для дальнейших проектов". Стратегия призвана создать основу для инвестиций "в современные, очень гибкие и экологически чистые электростанции", которые в дальнейшем могут быть переоборудованы для работы на водороде.

Помимо "последовательного расширения возобновляемых источников энергии и электросетей, декарбонизация и безопасность энергоснабжения <...> электроэнергетической системы требуют современных, очень гибких и экологически безопасных электростанций", пояснило правительство ФРГ. В частности, электростанции призваны обеспечить поставку экологически чистой электроэнергии даже в периоды низкого солнечного света и ветра.

В частности, коалиция договорилась о том, что в ближайшее время состоится тендер на строительство четырех газовых электростанций, готовых к производству водорода, общей мощностью до 10 гигаватт. С даты перехода, которая должна быть определена в 2032 году, они должны полностью перейти на водород "между 2035 и 2040 годами".

Германия постепенно переходит на возобновляемые источники энергии с целью достичь полной климатической нейтральности к 2045 году. Изначально на время переходного периода ставка делалась на российские энергоносители, однако власти страны начали отказываться от поставок ресурсов из РФ после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - один был поврежден в результате диверсии в Балтийском море, а второй так и не был сертифицирован германской стороной. Теперь, отказываясь от ископаемого топлива, Берлин делает ставку на водород, производимый с использованием солнечной и ветровой энергии.