Объем ФНБ на 1 февраля составил 11,922 трлн рублей

Объем ликвидных активов ФНБ составил 4,9 трлн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Объем ФНБ на 1 февраля 2024 года составил 11,922 трлн рублей, или 6,6% прогнозируемого на 2024 год ВВП РФ. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ. На 1 января 2024 года объем ФНБ составлял 11,965 трлн рублей.

"По состоянию на 1 февраля 2024 года объем ФНБ составил 11 922 371,2 млн рублей или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 540-ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", что эквивалентно $133 526,1 млн", - говорится в сообщении.

Объем ликвидных активов ФНБ на 1 февраля составил 4,9 трлн рублей (2,7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). "По состоянию на 1 февраля 2024 года объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4 907 126,4 млн рублей или $54 958,0 млн (2,7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год)", - отмечается в сообщении. На 1 января 2024 года объем ликвидных активов ФНБ составлял 5,01 трлн рублей.

Отмечается, что совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2023 года по 31 января 2024 года составила $14,0 млн, что эквивалентно 1 249,7 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 по 31 января 2024 года в совокупности составили (-)107 699,3 млн рублей.

На счетах ФНБ в ЦБ размещено 227,51 млрд китайских юаней, 358,96 т золота в обезличенной форме и 294,8 млн рублей, отмечается в сообщении.