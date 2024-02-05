Чистая прибыль "Интер РАО" в 2023 году составила 135 млрд рублей

Выручка компании составила 1,35 трлн рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 5 февраля. /ТАСС/. Инвестиции "Интер РАО" в 2024 году составят около 160 млрд руб., сообщил глава компании Борис Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Помимо всего прочего, у нас создана большая финансовая подушка. Компания не имеет долгов и имеет серьезный запас средств на счетах. На сегодняшний момент мы начинаем активный период инвестиций - на 2024 [год] они запланированы в размере порядка 160 млрд руб.", - сказал Ковальчук.

Он добавил, что выручка компании с 2009 года, когда было подписано поручение о консолидации целого ряда активов на базе группы "Интер РАО", по 2023 год увеличились с 68 млрд рублей до 1,35 трлн рублей.

Операционная доходность по итогам 2023 года возросла с 11 млрд рублей до 180 млрд рублей, а чистая прибыль составила 135 млрд рублей против убытков 2009 года.

В то же время по операционной доходности компания осталась на уровне 2022 года.