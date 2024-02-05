В Чехии восстановили пост уполномоченного по принятию евро

Министр по европейским делам Мартин Дворжак назначил на этот пост экономиста Петра Захрадника

ПРАГА, 5 февраля. /ТАСС/. Пост уполномоченного по принятию евро был восстановлен в структуре органов государственного управления Чехии. Об этом сообщила газета Hospodářské noviny.

Министр по европейским делам Мартин Дворжак назначил на пост уполномоченного по принятию евро экономиста Петра Захрадника. До 2017 года в республике действовал национальный координатор по принятию евро. Последним чиновником на этой должности был Олдржих Дэдек.

О необходимости начать осуществлять шаги в направлении перевода Чехии в расчеты на единую европейскую валюту заявил недавно президент страны Петр Павел. Четыре из пяти партий действующей правительственной коалиции республики поддерживают эту инициативу. Между тем крупнейшая сила коалиции - возглавляемая премьер-министром Петром Фиалой Гражданская демократическая партия - относится к ней сдержанно, указывая на необходимость сохранения чешской кроны.

В связи с этим чешские СМИ прогнозируют, что отказ от национальной валюты вряд ли произойдет до конца 2025 года, когда в Чехии должны состояться очередные парламентские выборы и действующий кабмин подаст в отставку.