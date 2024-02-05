"Автотор" будет выпускать электромобили под брендом "Амберавто"

Как отметил в холдинге, "Автотор" планирует запустить линейку электромобилей на технологически независимой российской платформе

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" создал новый автомобильный бренд "Амберавто", под которым будет выпускать свою линейку электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Российский автопроизводитель "Автотор" объявляет о создании бренда для выпуска линейки автомобилей на новой энергии. Торговая марка получила название "Амберавто", - говорится в сообщении. Название бренда "Амебравто" сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области - янтарь ("амбер" от английского слова amber) и автомобильное производство (авто), пояснили в пресс-службе.

О планах выпуска электромобилей

"Автотор" в 2024 году планирует запустить линейку электромобилей под брендом "Амберавто" на технологически независимой российской платформе, отмечается в сообщении.

"В основе продуктовой линейки - двух- и четырехместные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью "Автотора", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В нем отмечается, что в линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с некоторыми партнерами. Это модели, глубоко адаптированные для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства.

Вся продукция, которая будет выпускаться предприятиями "Автотора" под брендом "Амберавто", включена в единую программу локализации, указывается в сообщении. Для ее реализации на новой производственной площадке компании в Калининградской области создаются 12 новых заводов, на которых будут выпускаться не только сами электромобили, но и десятки наименований автокомпонентов - электродвигатель, редуктор, тяговая батарея, силовая электроника, а также шасси электромобиля, кузов и кузовные системы, рулевое управление и другие. Часть предприятий кластера запустят уже в 2024 году. Поэтапная реализация плана направлена на достижение уровня локализации свыше 90%, говорится в сообщении.

"Собственный бренд и собственный продукт - это значимая веха в реализации масштабного проекта по созданию современного полнопрофильного автомобильного производства в самом западном регионе России, который берет свое начало с момента создания "Автотор" - 25 ноября 1994 года. Это важный шаг в истории компании, которая на протяжении 30 лет своей деятельности развивала промышленный потенциал региона в области автомобилестроения", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

О предприятии

"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. За 26 лет работы предприятиями "Автотора" произведено свыше 2,5 млн (более 200 моделей) автомобилей. В настоящее время компания выпускает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.

В 2021 году в рамках дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту "Автотор" взял на себя обязательства по созданию высоко локализованного производства электромобилей и производств автокомпонентов. Общий объем инвестиций утвержден в объеме 70 млрд руб.